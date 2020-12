IFFHS, la miglior formazione del 2020: dominio Lione. Trionfa anche come squadra dell'anno

La Federazione Internazionale di Storia e Statistica del calcio (IFFHS) ha stilato la miglior formazione femminile del 2020. Una formazione scelta da 150 esperti di tutto il mondo e che vede ancora una volta lo strapotere del Lione che può contare su ben sei calciatrici (considerando che Lucy Bronze ha giocato metà stagione con le francese prima di tornare in Inghilterra e Sakina Karchaoui nella passata stagione ha vestito la maglia del Montpellier).

Fra i pali c’è Sarah Bouhaddi (eletta anche come miglior portiere dell’anno), mentre in difesa oltre Bronze e Krachaoui c’è anche Wendie Renard. A centrocampo invece ecco Saki Kumagai e Dzsenifer Marozsan con Delphine Cascarino in avanti. Tutte calciatrici del Lione campione d’Europa in carica e prossimo avversario della Juventus in Champions League. A completare l’undici ci sono Lena Goessling e Alexandra Popp del Wolfsburg, Vivianne Miedema dll’Arsena e Pernille Harder che si è divisa quest’anno fra il Wolfsburg e il Chelsea.

Il Lione è stato anche eletto come migliore squadra dell’anno senza rivali visti i 360 punti conquistati contro i 5 di Bayern Monaco, PSG, NCC Courage, Chelsea e Barcellona.