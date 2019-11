IFFHS, le migliori del 2019: Lione, Rapinoe e Van Veenendaal

© foto di Imago/Image Sport

L’IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) ha annunciato in questi giorni i migliori e le migliori dell’anno che è ormai arrivato agli sgoccioli dopo aver sentito il parere di 90 esperti dei cinque continenti. A livello femminile i premi sono andati a Lione, come migliore squadra, Megan Rapinoe e Sari van Veenendaal come migliore calciatrice e miglior portiere.

Il Lione è stato premiato a larghissima maggioranza – 284 punti contro i 105 del Barcellona secondo e i 36 del North Caroline Courage – grazie all’ennesimo successo, il quinto consecutivo, in Champions League a cui si aggiungono i due titoli francesi. Per l’Italia c’è la Juventus che con tre punti è 13esima.

La statunitense Rapinoe, già premiata come migliore calciatrice e capocannoniere del Mondiale, è invece la migliore calciatrice al mondo battendo la stella del Lione Dzenifer Marozsan e la brasiliana Marta. Prima e unica delle italiane Manuele Giugliano, ora alla Roma, che chiude 13esima.

Infine il premio come miglior portiere che va all’olandese Van Veenendaal, già premiata ai Mondiali di Francia, che supera un’altra calciatrice del Lione come Sarah Bouhaddi e la statunitense Alyssa Naeher. Nona il portiere della Juventus e dell’Italia Laura Giuliani.