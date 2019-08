Il Boca Juniors scrive una pagina di storia: 21 calciatrici diventano Pro

© foto di Gaetano Mocciaro

Mentre in Italia si continua a parlare di professionismo nel mondo del calcio (e dello sport in generale) femminile, in altre parti del mondo si fanno passi concreti in questa direzione. E questa volta non si parla delle evolute nazioni del Nord Europa (dove per esempio l’Ajax ha trovato un accordo per la parità contrattuale fra uomini e donne), ma del Sud America e più precisamente dell’Argentina.

Il Boca Juniors infatti ha deciso di fare un passo importante mettendo sotto contratto tutte le 21 calciatrici in rosa, andando ben oltre il limite minimo di 8 fissato dalla Federcalcio locale e superando anche il San Lorenzo che aveva fatto firmare 15 contratti pro nei mesi scorsi alle sue calciatrici sull’onda delle proteste che avevano in Maca Sanchez il simbolo più noto e combattivo. Un passo importante che arriva dopo la qualificazione alla Coppa del Mondo della Nazionale femminile e che segna una pagina importante e storica nella storia di uno dei club più famosi e importanti del continente e del Mondo.

Abigail Chaves, Laurina Oliveros e Dulce Tortolo; Julieta Cruz, Noelia Espíndola, Julieta Gergo, Cecilia Ghigo, Ludmina Manicler ed Eliana Stábile; Lorena Benítez, Camila Gómez Ares, Florencia Quiñones, Fabiana Vallejos e Constanza Vázquez; Micaela Cabrera, Clarisa Huber, Andrea Ojeda, Estefanía Palomar, Fanny Rodríguez, Yamila Rodríguez e Carolina Troncoso. Queste sono le calciatrici che hanno apposto nei giorni scorsi la propria firma sui contratti del club Xeneizes facendo sì che il Boca diventasse la squadra con il maggior numero di professioniste nelle proprie file di tutta l’Argentina.

Una decisione che deve far riflettere tutte le Federazioni e i club (sopratutto quelli maschili) sulla necessità di spingere verso il professionismo nell'altra metà del calcio perché la strada è ormai segnata e ritardare o posticipare determinate decisioni - senza far saltare il banco ovviamente - non possono che fare male a un movimento in crescita e che necessita di tutto il supporto possibile per uscire dall'ombra definitivamente e mostrare tutto il proprio potenziale.