Il Crotone sbarca nel calcio femminile. Ha acquisito il titolo sportivo del Catanzaro

Vista l’istanza congiunta delle società F.C. Crotone S.r.l. e A.S.D. Calcio Femminile Catanzaro per l’attribuzione alla prima del titolo sportivo di Serie C femminile della A.S.D. Calcio Femminile Catanzaro, il presidente federale ha deliberato, in accoglimento dell’istanza trasmessa alla Federazione, di attribuire il titolo sportivo di Serie C femminile della società A.S.D. Calcio Femminile Catanzaro, alla società F.C. Crotone S.r.l., con conseguente svincolo dell’intero parco tesserati.

Nel rispetto della normativa federale in materia, eventuali debiti sportivi già riferibili alla A.S.D. Calcio Femminile Catanzaro, saranno accollati dalla F.C. Crotone S.r.l..