Il punto sulla A femminile: continua il dominio Juve. Che bella la Florentia

L’ultimo week-end ha sorriso alla Juventus che chiude il mini-ciclo terribile (scontri diretti con Milan, Roma e Fiorentina) al meglio: vincendo contro le eterne rivali viola e allungando in classifica sul Milan, scivolato ora a 5. La squadra di Rita Guarino ha dimostrato il suo strapotere in Italia grazie al gol di un’implacabile Cristiana Girelli al nono gol in otto presenze. Una vittoria che fa seguito al pari di Milano, con il gol rossonero arrivato in extremis, e al netto successo di Roma (4-0) e che fa pendere lo Scudetto verso Torino per il terzo anno di seguito. Per la Fiorentina invece la Juventus è un vero e proprio incubo che continua: dopo lo Scudetto e la Coppa Italia lo scorso anno infatti le viola in questa stagione hanno già dovuto subire due cocenti sconfitte dalle rivali, una irrimediabile come la Supercoppa Italia, l’altra invece a cui poter porre rimedio visto che il campionato non è neanche al giro di boa.

Il Milan aveva fallito nel pomeriggio il sorpasso sulle bianconere andando a perdere in casa di una Florentia che ha cambiato sede, allenatore, colori sociali e gran parte della rosa, ma continua a stupire tutto e tutti: sotto di una rete a causa di un rigore generoso conquistato e realizzato da Giacinti, che tornava così al gol dopo un lungo digiuno, la squadra di San Gimignano pareggiava prima con un altro rigore, anche questo generoso, realizzato dalla bomber Maegan Kelly. La nordamericana trovava poi all’ultimo minuto la zampata vincente, al termine di un’azione corale in contropiede, che regalava un’altra vittoria contro una big (dopo quella contro la Roma) e un’ultima gioia al capitano Giulia Orlandi che aveva annunciato il giorno prima il ritiro dal calcio.

Cadute Milan e Fiorentina, la Roma ne ha approfittato battendo un Tavagnacco sempre sul fondo della classifica. A segno uno dei grandi colpi estivi Andressa Alves, su calcio di rigore, finalmente pronta a dare il suo contributo alle giallorosse e il capitano Elisa Bartoli. Una vittoria che riporta la Roma a ridosso del secondo posto (ora ad appena due lunghezze di distanza) e tiene vivi i giochi almeno per il secondo posto. Cade invece l’Inter sul campo del Sassuolo, colpita da Pugnali dopo un quarto d’ora di gioco e incapace di reagire a dovere continuando nella sua stagione altalenante. Inter raggiunto dall’Empoli, uscito indenne dal campo della Pink Bari, a quota 11. Torna infine alla vittoria l’Hellas Verona che regola per 3-0 l’Orobica grazie alle reti di Solow e Cantore nel primo tempo e di Pirone nel finale. Una vittoria che porta le gialloblù a quota 8 con un ottimo +6 sulla zona retrocessione.

Serie A femminile, l’ottava giornata:

Sassuolo-Inter 1-0 (14° Pugnali)

Hellas Verona-Orobica 3-0 (21° Solow, 44° Cantore, 89° Pirone)

Florentia San Gimignano-Milan 2-1 (61° rig., 90° Kelly; 55° rig. Giacinti)

Pink Bari-Empoli 0-0

Juventus-Fiorentina 1-0 (9° Girelli)

Roma-Tavagnacco 2-0 (10° rig. Andressa, 14° Bartoli)

La classifica: Juventus 22, Milan 17, Fiorentina 16, Roma 15, Florentia San Gimignano 13, Inter 11, Empoli Ladies 11, Sassuolo 10, Pink Bari 8, Hellas Verona 8, Tavagnacco 2, Orobica Bergamo 1

Classifica marcatrici: Cristiana Girelli (Juventus) 9, Maegan Kelly (Florentia SG) 6, Tatiana Bonetti (Fiorentina) 5, Benedetta Glionna (Hellas Verona) 4, Daniela Sabatino (Sassuolo) 4, Dominka Conc (Milan) 4, Melania Martinovic (Florentia SG) 4, Cristina Carp (Pink Bari) 3, Gloria Marinelli (Inter) 3, Valentina Giacinti (Milan) 3, Deborah Salvatori Rinaldi (Milan) 3, Maria Alves (Juventus) 3, Flaminia Simonetti (Empoli) 3