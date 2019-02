Il punto sulla A femminile - Juve sempre al comando. Grazie a Bonansea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non accenna a rallentare la corsa a tre per lo Scudetto e il posto Champions fra Juventus, Milan e Fiorentina, con quest’ultime che scenderanno in campo nel pomeriggio per ripetere la gara contro il Pink Bari falsata da un errore arbitrale che ha annullato il 6-2 finale per le viola. La vittoria di maggior prestigio dell’ultimo turno è certamente quella colta dalle ragazze di Rita Guarino che battono una Roma in grande forma nell’ultimo periodo grazie a un gol di Barbara Bonansea dopo poco più di un’ora di gioco. Tre punti che permettono alle bianconere di salire a quota 40 mantenendo sul secondo posto un rassicurante +4 (che potrebbe diventare +3 se la Fiorentina dovesse vincere oggi pomeriggio). Il Milan non molla però la presa e batte in trasferta il Tavagnacco chiudendo in poco più di un’ora la pratica: apre nel primo tempo un gol della brasiliana Thaisa, raddoppia a inizio ripresa una Valentina Bergamaschi ormai pienamente recuperata dall’infortunio, e chiude la solita Daniela Sabatino su rigore prima che Ferin provi a riaprire i giochi, senza fortuna, per le friulane al 76°. Una vittoria che non porta, sorprendentemente, la firma del capocannoniere Valentina Giacinti che si è presa una giornata di riposo senza che la squadra ne risentisse, un segno di grande forza da parte delle rossonere che continuano così a cullare sogni scudetto. Vittoria importante anche per la Fiorentina che piega il ChievoVerona Valpo grazie a una doppietta inaspettata come quella firmata dal terzino Davina Philtjens nella ripresa.

Alle spalle del terzetto torna alla vittoria la Florentia, su un campo ai limiti della praticabilità per cui la società toscana si è scusata tornando a chiedere a gran voce un campo degno della Serie A al comune di Firenze. Le biancorosse vanno sotto contro l’Orobica, gol di Merli al 22°, ma rimontano già nel primo tempo grazie alle reti di Vicchiarello e del difensore centrale Filangeri. Nella ripresa arriva poi il sigillo della bomber Deborah Salvatori Rinaldi che chiude i conti sul 3-1. Continua il momento positivo dell’Atalanta Mozzanica che dopo due pari conquista i tre punti in un delicato scontro diretto contro l’Hellas Verona: a decidere la gara una rete dell’acquisto di gennaio Maegan Kelly al secondo centro in due gare. Vittoria che permette alle nerazzurre di raggiungere un Sassuolo fermato dall’allerta meteo.

Nel prossimo turno l’impegno più gravoso toccherà alla Fiorentina, reduce da un tour de force con tre gare in una settimana, impegnata in casa contro il Sassuolo. La Juventus invece farà visita a un’Atalanta Mozzanica in salute, mentre il Milan se la vedrà in casa contro l’Hellas Verona. Di grande interesse anche la sfida fra la Roma e la Florentia che mette in palio il quarto posto in classifica, mentre in zona salvezza saranno due gli scontri diretti: Pink Bari-Tavagnacco e ChievoVerona Valpo-Orobica.

Questi risultati e marcatrici del 15° turno di Serie A femminile:

Florentia-Orobica 3-1 (28° Vicchiarello, 38° Filangeri, 78° Salvatori Rinaldi; 22° Merli)

Sassuolo-Pink Bari rinviata

Tavagnacco-Milan 1-3 (76° Ferin; 22° Thaisa, 49° Bergamaschi, 65° rig. Sabatino)

Fiorentina-ChievoVerona Valpo 2-0 (51°, 72° Philtjens)

Hellas Verona-Atalanta Mozzanica 0-1 (43° Kelly)

Juventus-Roma 1-0 (63° Bonansea)

Classifica: Juventus 40, Milan 36, Fiorentina* 34, Roma 26, Florentia 23, Sassuolo* 19, Atalanta Mozzanica 19, Hellas Verona 16, Tavagnacco 16, ChievoVerona Valpo 10, Pink Bari** 7, Orobica 5

* una gara in meno; ** due gare in meno