Il punto sulla A femminile - Sorpasso Juve in vetta. L'Hellas fa suo il derby

Dopo la decima giornata di Serie A la Juventus riconquista la vetta solitaria della classifica sopravanzando di un punto la coppia formata da Milan e Fiorentina. Le bianconere sbancano la Dacia Arena di Udine grazie a una doppietta di Cristiana Girelli nella prima mezzora. Al Tavagnacco non riesce la rimonta con le ragazze di Guarino che conquistano i tre punti utili per scavalcare il Milan. Le rossonere di Morace infatti scivolano in casa contro l’Atalanta Mozzanica in una gara segnata anche dalla sfortuna, palo di Sabatino al 55°, ma tutto sommato equilibrata coi due portieri - Korenciova e Lemey – protagoniste di parate decisive. Ad approfittare del pari rossonero è anche la Fiorentina che aggancia così le rivali al secondo posto di un campionato combattuto come non mai. Le viola trascinate dal neo capocannoniere Lana Clelland, doppietta per lei, battono con un perentorio 6-0 l’Orobica fanalino di coda e dimostrano che per lo Scudetto bisognerà fare i conti anche con loro.

Alle spalle del terzetto di testa c’è sempre la sorpresa, ma ormai sempre più certezza, Florentia che sbanca il campo del Sassuolo in uno scontro diretto grazie alla prima rete in Serie A dell’irlandese Lois Roche. Le biancorosse salgono così a 17 punti e si preparano a chiudere l’anno nel migliore dei modi. Torna alla vittoria anche la Roma che batte la Pink Bari nel prestigioso palcoscenico del San Nicola: decide un calcio di rigore della solita Annamaria Serturini, sempre più donna in più del club giallorosso.

Derby scoppiettante, e senza storia, a Verona fra l’Hellas e il Chievo. Vincono le ragazze allenate da Sara Di Filippo trascinate da una stratosferica Dessislava Eva Dupuy autrice di quattro reti nel 9-3 finale. Apre Laura Rus, autrice di una doppietta, pareggia Stefania Tarenzi prima che l’Hellas dilaghi con i quattro gol della statunitense e i gol di Pasini, doppietta, e Meneghini su rigore. Per le ospiti Poli su rigore e ancora Tarenzi provano a rendere meno pesante il passivo.

Nel prossimo turno le veronesi saranno ospiti della Juventus che punta a vincere il titolo di Campione d’Inverno respingendo gli assalti di Milan (in casa del ChievoVerona Valpo) e Fiorentina (big match in casa della Roma). Per la Florentia ci sarà invece il Tavagnacco per chiudere un 2018 da ricordare, mentre in cosa la Pink Bari se la vedrà a Bergamo contro l’Atalanta Mozzanica, mentre l’Orobica ospiterà il Sassuolo.

Milan-Atalanta Mozzanica 0-0

Sassuolo-Florentia 0-1 (78° Roche)

Pink Bari-Roma 0-1 (28' rig. Serturini)

Hellas Verona-ChievoVerona Valpo 9-3 (16°, 74° Rus, 37°, 51°, 56°, 60° Dupuy, 71°, 90° Pasini, 85° rig. Meneghini; 28°, 82° Tarenzi, 69° rig. Boni)

Fiorentina-Orobica 6-0 ( 5° Breitner, 14° Vigilucci, 21°, 33° Clelland, 52° Parisi, 72° Philtjens)

Tavagnacco-Juventus 0-2 (20°, 32° Girelli)

Classifica: Juventus 25, Milan 24, Fiorentina 24, Florentia 17, Sassuolo 15, Roma 14, Hellas Verona 13, Atalanta Mozzanica 11, Tavagnacco 11, ChievoVerona Valpo 7, Pink Bari 4, Orobica 4

Classifica marcatori: Lana Clelland (Fiorentina) 11, Valentina Giacinti (Milan) 9, Cristiana Girelli (Juventus) 8, Barbara Bonansea (Juventus) 7, Tatiana Bonetti (Fiorentina) 6, Dessislava Dupuy (Hellas Verona) 6, Daniela Sabatino (Milan) 6, Stefania Tarenzi (ChievoVerona Valpo) 6, Deborah Salvatori Rinaldi (Florentia) 6, Eniola Aluko (Juventus) 6, Laura Rus (Hellas Verona) 6