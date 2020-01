Il punto sulla A femminile - Sorride la Juve. Il Milan vede il 2° posto

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

È stato un turno che ha sorriso alla Juventus quello appena passato. La squadra bianconera infatti allunga in classifica portandosi a +8 dalla Fiorentina e mantenendo comunque a distanza anche il Milan che, qualora vincesse contro la Pink nel recupero, potrebbe al massimo portarsi a -6 dalle bianconere. Nella seconda metà della classifica allungano Inter e Florentina, mentre l'Hellas viene risucchiata nella zona retrocessione con Pink e Tavagnacco che distano appena due punti, con le pugliesi che potrebbero mettere la freccia nel recupero. Sempre più nell'abisso invece l'Orobica.

Il sabato di campionato si apre proprio con le bergamasche in campo contro il Milan. Una gara tutt'altro che scontata visto che fino al minuto 88 reggeva la più assoluta parità con le padrone di casa che pregustavano un grande colpo e di muovere la classifica. È toccato al capocannoniere rossonero Dominika Conc il compito di sbloccare la gara e regalare tre punti che avvicinano la squadra di Ganz al secondo posto. Nel pomeriggio la Juventus regolava di misura (2-1) il Sassuolo scappando via e mettendo pressione alla Fiorentina impegnata il giorno successivo. Al gol della solita Cristiana Girelli, che viaggia alla media di un gol a partita, fa seguito quello di Junge-Pedersen, mentre quasi allo scadere arrivava la rete di Daniela Sabatino a rendere meno amara la sconfitta neroverde. Il big match della domenica lascia l'amaro in bocca alla Fiorentina che due volte in vantaggio – De Vanna al 17° e Breitner al 78° - si fa rimontare da una Roma volitiva che non molla fino all'ultimo: pareggia una prima volta Therstrup, poi al 90° arriva il rigore che Andressa trasforma nel 2-2 definitivo. Un punto che non fa comodo a nessuno, ma lascia entrambe in piena corsa per il secondo posto.

Dietro le big salgono, e avvicinano il Sassuolo, sia Inter sia Florentia: le nerazzurre battono con facilità l'Empoli staccandolo in classifica: Stefania Tarenzi sblocca il match dopo 20 minuti, prima che salga in cattedra Gloria Marinelli che raddoppia all'ora di gioco approfittando di un'azione convulsa e poi cala il tris al 67° con un gran tiro da fuori area. Le toscane invece ritrovano una Melania Martinovic in gran spolvero che con un gol per tempo regala la vittoria alle sue compagne rendendo inutile la rete all'81° a firma Baldi. L'Hellas, dopo il cambio di allenatore, continua nel momento nero e vede Pink Bari e Tavagnacco avvicinarsi pericolosamente. Le due squadre nello scontro diretto non vanno oltre il pari a reti bianche. Per le pugliesi l'ennesimo pareggio, il sesto in 12 gare, che ne fanno la regina dell'X.

13^ Giornata

Orobica-Milan 0-1 (88° Conc)

Pink Bari-Tavagnacco 0-0

Juventus-Sassuolo 2-1 (10° Girelli, 66° Junge-Pedersen; 88° Sabatino)

Florentia-Hellas Verona 2-1 (33°, 48° Martinovic; 81° Baldi)

Roma-Fiorentina 2-2 (34° Therstrup, 90° rig. Andressa; 17° De Vanna, 78° Breitner)

Inter-Empoli 3-0 (20° Tarenzi, 59°, 67° Marinelli)

CLASSIFICA: Juventus 37, Fiorentina 29, Milan* 26, Roma 25, Sassuolo 20, Inter 18, Florentia 17, Empoli 15, Hellas Verona 11, Pink Bari* 9, Tavagnacco 9, Orobica 1.

*una gara in meno

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 13, Bonetti (Fiorentina) 12, Sabatino (Sassuolo) 10, Kelly** (Florentia) 7, Martinovic (Florentia) 7, Thomas (Roma) 7, Marinelli (Inter) 6, Mauro (Fiorentina) 6, Cernoia (Juventus) 5, Conc (Milan) 5, De Vanna (Fiorentina) 5, Glionna (Hellas Verona) 5, Rosucci (Juventus) 5, Tarenzi (Inter) 5.

** non più in Italia