Il punto sulla A femminile: vincono le big. Prima vittoria per il Tavagnacco

© foto di Federico De Luca

Nell’ultima giornata del 2019 della Serie A femminile vincono tutte le big con Roma e Fiorentina che dilagano e si prendono i due posti del podio dietro la Juventus campione d’inverno e davanti a un Milan che deve però ancora recuperare la sfida contro la Pink Bari.

Le bianconere chiudono il loro ottimo 2019 con una vittoria per 2-0 proprio contro le pugliesi: Valentina Cernoia apre le danze al 19°, mentre Aurore Galli chiude i giochi al 40°. Vittoria anche per il Milan che piega l’Hellas Verona in trasferta grazie a una rete di Valentina Giacinti a inizio ripresa. Più corposo il successo della Roma contro l’Orobica: un 6-0 dal sapore tennistico dove brillano Andrine Hegerberg e Annamaria Serturini, autrici di una doppietta a testa. Di Thomas e della giovane Coluccini gli altri due gol della sfida. Alla domenica tocca invece alla Fiorentina rispondere contro l’Inter nel big match di giornata: una sfida a senso unico con una grandissima protagonista come Tatiana Bonetti. La numero 10 viola segna un tripletta e si regala un compleanno da ricordare. Ora viene da chiedersi soltanto come si possa lasciarla fuori dalle prossime sfide dell’Italia viste le nove reti in campionato, una meno del capocannoniere Girelli. L’autorete di Fracaros permette infine alla Fiorentina di chiudere il 2019 con un poker.

In coda il colpo lo piazza il Tavagnacco bravo a espugnare il campo della Florentia all’ultimo minuto: friulane avanti a inizio ripresa grazie alla rete di Elisa Polli, ma raggiunte al 73° dalla solita Maegan Kelly che trasforma un calcio di rigore. Allo scadere Veronica Benedetti da pochi passi però firma il nuovo vantaggio e regala alle sue compagne la prima vittoria in stagione. Un successo che riapre la corsa salvezza – dove solo l’Orobica sembra tagliata fuori – complici le sconfitte di Hellas e Pink Bari. Frenata per l’Empoli che nonostante il doppio vantaggio in casa contro il Sassuolo – Acuti al 15° e Cinotti al 64° - si fa rimontare dalle neroverdi trascinate da Daniela Sabatino. Al 77° su rigore il centravanti azzurro accorcia le distanze, mentre al 90° arriva la zampata per il 2-2 finale.

Il campionato ora si prende una pausa fino all’11 gennaio quando si giocherà l’ultima gara d’andata. Spazio al mercato con l’Orobica che dovrà provare il tutto per tutto per rinforzare la rosa e rimontare i 7 punti di distacco dalla Pink Bari. Ma attenzione anche in testa con tre squadre in pochissimi punti che si giocano il posto in Europa dietro una Juventus che al momento sembra irraggiungibile e che chiude un 2019 da record in Italia con il rammarico di una sfida contro il Barcellona in Champions League arrivata troppo presto.

10^ Giornata

Sabato 14/12

Juventus-Pink Bari 2-0 (19° Cernoia, 40° Galli)

Hellas Verona-Milan 0-1 (49° Giacinti)

Empoli-Sassuolo 2-2 (15° Acuti, 64° Cinotti; 77° rig., 90°Sabatino)

Florentia SG-Tavagnacco 1-2 (73° rig. Kelly; 48° Polli, 90° Benedetti)

Roma-Orobica 6-0 (8°, 29° Hegerberg, 50°, 80° Serturini, 61° Coluccini, 84° Thomas)

Domenica 15/12

Fiorentina-Inter 4-0 (17°, 31°, 53° Bonetti, 45° aut. Fracaros)

Classifica: Juventus 28, Fiorentina 22, Roma 21, Milan* 20, Sassuolo 14, Florentia SG 13, Empoli 12, Inter 11, Hellas Verona 11, Pink Bari* 8, Tavagnacco 5, Orobica 1