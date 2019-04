In 26mila per Lione-PSG femminile. Anche la Francia ha il suo record

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

25.907 spettatori al Groupama Stadium di Lione. Tanti erano gli spettatori che sabato hanno riempito lo stadio francese per la sfida al vertice fra le padrone di casa del Lione – vere e proprie dominatrici di Francia ed Europa – e il Paris Saint-Germain. Un incontro senza storia (5-0 a opera di Ada Hegerberg, Eugenie Le Sommer, Wendie Renard, Dzsenifer Marozsan e Shanice Van de Sanden) che mette l’ipoteca sul 13° titolo della squadra di Pedros e tiene ancora vivo il sogno triplete (8 maggio finale di Coppa di Francia contro il Lille, mentre in Champions c’è l’ostacolo Chelsea in semifinale). Il record precedente apparteneva alla sfida fra Guingamp e Lione, giocata allo Stade du Roudourou nel 2011, che aveva visto 12.236 persone sugli spalti.

Il Lione festeggia inoltre le 500 partite dalla sua storia con uno score davvero incredibile che testimonia come l’appellativo di “squadra più forte al mondo nel calcio femminile” non sia campato in aria. Dal 2004 sono infatti 429 le gare vinte con ben 2320 gol realizzati (4,64 reti a partita) e un palmares invidiabile: 12 titoli nazionali (col 13° in arrivo), 7 Coppa di Francia e 5 Champions League.