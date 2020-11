Inghilterra, al via un reality sul calcio femminile. Con l’ex Juve Aluko ed ex stelle della Premier

vedi letture

Ultimate Goal, si chiama così il realiy show sul calcio femminile realizzato da BT Sport in collaborazione con la rete statunitense Insight TV. Un programma che vedrà 31 calciatrici, selezionate e giudicate da una giuria formata dalla ex juventina Eniola Aluko, dall’ex nazionali inglese Rachel Brown-Finnis (ex di Everton e Liverpool) e con la collaborazione delle sorelle Mollie e Rosie Kmita (rispettivamente ex Tottenham e West Ham), allenarsi e vivere come professioniste cercando di farsi notare da agenti e scout di varie squadre. Il quartier generale dello show, a cui partecipano anche calciatrici che in passato hanno giocato a buoni livelli, sarà il centro federale di St George’s Park. Al reality parteciperanno, in versione di insegnanti delle varie masterclass, anche alcune ex stelle della Premier League come Rio Ferdinand, Peter Crouch, Freddie Ljungberg e Robin van Persie.