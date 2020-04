Inghilterra, cinque i nomi per sostituire Neville sulla panchina femminile

Come ha annunciato la Football Association, Phil Neville non sarà più l'allenatore della squadra femminile quando il suo contratto terminerà nel luglio 2021. Pertanto è caccia al sostituto e Sports Illustrated ha fatto cinque nomi: Casey Stoney, allenatrice del Manchester United femminile, Emma Hayes (Chelsea), Jill Ellis (ex allenatore degli Stati Uniti), Nick Cushing (New York City) e John Herdman (squadra nazionale maschile canadese).