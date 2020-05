Insulti al portiere Fukumura. Il Real Oviedo : "Tolleranza zero verso ogni forma di razzismo"

Il Real Oviedo attraverso un comunicato ufficiale ha voluto sostenere il portiere della squadra femminile Kanae Fukumura vittima di insulti a sfondo razzista a causa delle origini asiatiche. “Dopo gli eventi accaduti a Madrid raccontati Fukumura il club e il suo presidente José Moro Fernandez condannano l'accaduto. Serve tolleranza zero contro qualsiasi forma di razzismo e discriminazione. - continua il club in un altro post – La nostra calciatrice aveva ottenuto dal club e dalle autorità competenti l'autorizzazione per recarsi a Madrid per prendere un volo per il Giappone e tornare dalla sua famiglia. Coraggio Kanae”.

? Comunicado | Tras los hechos relatados por @kyanta_p ayer en Madrid. El club y su presidente @JoseMoroFdez condenan lo sucedido. Tolerancia cero con cualquier forma de racismo o discriminación.

Toda nuestra fuerza y cariño en el reencuentro con tu familia Kanae.#RealOviedoFem pic.twitter.com/kCfazJW9nr — Real Oviedo Femenino (@RealOviedoFem) May 4, 2020