Inter femminile, Alborghetti: "Juventus? Uno stimolo per capire dove siamo arrivate"

Intervistata da Sky Sport in vista della sfida contro la Juventus Women, la centrocampista dell’Inter femminile Lisa Alborghetti ha parlato dell’attesa facendo anche un punto sulla sua esperienza in nerazzurro: “Sarà una partita tosta, complicata e stiamo lavorando su noi stesse. Rispetto a inizio anno c’è stato un grosso cambiamento e questa sfida contro la Juventus rappresenta uno stimolo per capire dove siamo arrivare. - continua Alborghetti – A livello personale sono contenta, gioco sempre e non è scontato. Il mio obiettivo è quello di imparare sempre di più sia dalle mie compagne sia dal mister”.