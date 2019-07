Inter femminile, Goldoni sui social: "È un sogno, non svegliatemi"

"Vi prego non svegliatemi". Così Eleonora Goldoni attraverso il suo profilo Instagram ha annunciato il suo passaggio all'Inter. "Quando a 5 anni mi sono trovata per la prima volta a San Siro a guardare la mia Inter ho subito desiderato diventare una calciatrice - continua l'attaccante-. Da quel giorno é nato un sogno che da oggi, con questi colori addosso, posso avverare: giocare per la prima volta in serie A e per la mia squadra del cuore. Ho atteso questo momento tanto tempo e chi ci crede sia finalmente arrivato? Sono pronta a onorare questi colori con rispetto, dedizione e tanta passione. Forza Inter, sempre" conclude Goldoni.