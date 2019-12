Inter femminile, la trequartista colombiana Rincon in prova

L’Inter femminile studia i prossimi rinforzi per sollevarsi da una posizione di classifica al di sotto delle attese. Per questo, come rivela Tuttocalciofemminile il club nerazzurro ha accolto la trequartista Yoreli Rincon, classe ‘93, che resterà per una settimana in prova agli ordini di Attilio Sorbi. La colombiana vanta 45 presenze con la sua Nazionale ed ha già giocato in Italia vestendo la maglia della Torres nel 2015. Vedremo se l’Inter vorrà dargli una nuova chance di misurarsi con il nostro campionato.