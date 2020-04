Inter femminile, Tarenzi: "Sogno uno scudetto in nerazzurro, questa squadra se lo merita"

Stefania Tarenzi, attaccante dell'Inter femminile, è stata intervistata da Tuttosport: "Mi manca tanto scendere in campo, correre e dare tutto insieme alle mie compagne. La cosa più importante però è la salute di tutto, se si dovesse ripartire ci faremo trovare pronte per terminare al meglio la stagione. Spero che questa pandemia non abbia effetto sul calcio femminile, abbiamo fatto tanti sacrifici per ottenere tutti e diritt, vorrei che non si fermasse il nostro percorso".

Infine un sogno per il futuro: "Mi piacerebbe vincere lo scudetto, sono convinta che l'Inter un giorno ce la farà, questa società se lo merita".