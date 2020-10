Inter Women, Baresi: "C'è voglia di rifarsi dopo i derby dell'anno scorso, siamo cariche"

Alla vigilia del derby contro il Milan l'attaccante dell’Inter Women Regina Baresi ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Arriviamo molto cariche, con tanta voglia di rifarci rispetto ai derby dell’anno scorso. Siamo in forma, stiamo bene, è una partita che ci darà sicuramente tante emozioni e abbiamo voglia di giocarla. In questa stagione gli obiettivi sono di migliorare, crescere come squadra e di diventare sempre più unite e fare sempre meglio in campo. I miei sono di dare nel miglior modo possibile una mano alla squadra".