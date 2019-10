Inter Women, Baresi: "Con la Juve gli stimoli arrivano da soli. Temo Girelli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistata da Sky Sport il capitano e attaccante dell’Inter Women Regina Baresi ha parlato in vista della sfida contro la Juventus di domenica: “Quando giochi contro la squadra più forte gli stimoli arrivano da soli, tutte noi vogliamo far bene sapendo che è difficile perché siamo al primo anno in Serie A, ma abbiamo lo stimolo di arrivare a ridosso delle prime. Chi temo di più? Girelli è la giocatrice che mi colpisce di più, è una delle più forti perché segna in bianconero e in Nazionale. Poi c'è la Bonansea che fa la differenza con la sua velocità. - continua Baresi – La nostra forza è il gruppo, lo abbiamo dimostrato già lo scorso anno e mantenendo questa unione possiamo fare la differenza”.