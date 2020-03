Inter Women, Baresi: "Ora è importante rimanere a casa per la nostra sicurezza"

Regina Baresi, calciatrice dell'Inter Women, ha pubblicato un messaggio per tutti i tifosi nerazzurri direttamente dagli account social del club: "Ciao ragazzi! Mi raccomando in questo periodo è importante rimanere a casa per la nostra sicurezza e per quella degli altri. Se vi va, andate sulla pagina Facebook dell’Inter e fate una donazione in favore dell’Ospedale Sacco".