© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Intervistata da L Football la centrocampista dell’Italia U23 e dell’Inter Martina Brustia ha parlato della nuova avventura in Serie A con la maglia nerazzurra addosso: “Sono tanti anni che gioco in questa società e che vesto questi colori ed essere in Serie A è un’emozione doppia, se non tripla. L’Inter ha puntato tanto su di noi e non vediamo l’ora di esordire in questa categoria. Il clima è disteso, non c’è una pressione eccessiva e puntiamo a fare bene senza far mancare il divertimento. Siamo una squadra molto giovane con l’arrivo di tante calciatrici straniere che si stanno integrando e questa è una vera e propria sfida, ma stiamo vincendola anche grazie alla loro disponibilità nell’adattarsi al nostro paese. Puntiamo a migliorare dando sempre il massimo per difendere questi colori. - conclude Brustia parlando di come sia cambiata l’attenzione dopo i Mondiali di Francia - È cambiata sicuramente la visibilità, la televisione ha un grande potere ad oggi quindi il mondiale è stato molto seguito in tv e tanta gente conosce e apprezza il calcio femminile, questa differenza è notevole”.