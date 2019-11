Inter Women, Debever: "Qui per imparare una nuova cultura calcistica"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il difensore dell’Inter Women Julie Debever ha parlato della sua esperienza in Italia spiegando che anche a 31 anni si possono imparare molte cose come sta facendo lei in questi mesi: “Ho voluto venire in Italia, uscire dalla mia comfort zone e fare una nuova esperienza portando con me quella che avevo già accumulato per metterla a disposizione della squadra. So che in Italia si fa molta attenzione alla fase difensiva e io sono un difensore che a 31 anni ha ancora voglia di imparare tante cose. - continua Debever – Sono qui per imparare una nuova cultura calcistica e ho trovato un campionato che ha un livello buono, simile a quello francese”.