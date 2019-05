Inter Women, domenica Brunelli premierà la squadra a San Siro

Fonte: figc.it

In occasione dell’incontro di Serie A maschile tra Inter ed Empoli, in programma domenica 26 maggio alle ore 20.30 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’, il Direttore generale della FIGC Marco Brunelli consegnerà alle calciatrici dell’Inter, squadra vincitrice del Campionato di Serie B femminile, il trofeo celebrativo della stagione 2018/2019. La cerimonia di premiazione è prevista nel pre-partita.

La formazione guidata da Sebastian De la Fuente ha conquistato la promozione nella massima serie imbattuta conseguendo il punteggio record di 64 punti, frutto di ben 21 vittorie e 1 pareggio - migliore attacco del torneo con 87 reti realizzate e solo 12 subite. Dominio nerazzurro anche nella classifica mercatori dove Gloria Marinelli ha sbaragliato la concorrenza realizzando 26 gol in campionato, che salgono a 28 includendo quelli realizzate in Coppa Italia; in doppia cifra anche Fabiana Costi (12), Alice Regazzoli (11, oltre alle 3 in Coppa Italia) e Marta Pandini (10 più 1).

In Coppa Italia, l’Inter ha vinto il girone di qualificazione a punteggio pieno ai danni di Football Milan Ladies e Genoa Women, per poi essere eliminata negli ottavi di finale dall’ AC Milan, vincitore per 5-3 del primo storico derby al femminile.