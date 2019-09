Ospite di Sky Sport il difensore dell’Inter Women Beatrice Merlo ha parlato in vista del derby contro il Milan in programma il 13 ottobre: “Sarebbe bellissimo giocare a San Siro, ma ora è importante arrivare al top alla gara e vincere questo derby. Juve-Fiorentina all’Allianz? Non mi aspettavo che ci andasse così tanta gente, ma ho pensato che fosse bello e che da lì in avanti il movimento potesse progredire sempre più. - continua Merlo parlando poi di Sorbi - Sta andando bene, è uno che pretende tanto, ma che da tanto. Ci tiene anche venti minuti dopo l’allenamento per curare i dettagli. Il gruppo lo segue, poi siamo come una grande famiglia, siamo unite e ci supportiamo in campo e fuori”.