Inter Women, Merlo: "Giusto avere gli stessi diritti dei colleghi uomini"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In una lunga intervista rilasciata a L Football il difensore dell’Inter Beatrice Merlo, classe ‘99, ha parlato dell’impatto con la massima serie e del campionato in corso: “Sapevamo che il salto dalla Serie B alla Serie A sarebbe stato duro a partire dalla preparazione e dai ritmi più intensi. Nella massima serie ci sono quelle quattro o cinque squadre che se la giocano per le posizioni di vertice però credo che, rispetto alla scorsa stagione, il livello del campionato si sia alzato davvero tanto. Con mister Sorbi stiamo imparando tanto, cura ogni minimo dettaglio e ti tiene in campo di più se c’è qualcosa che non va riuscendo però a farti sentire sempre serena e al posto giusto. Stiamo facendo bene, ma possiamo migliorare. Voto? Non mi piace darli. - continua Merlo parlando poi di professionismo e Nazionale - È giusto che noi calciatrici abbiamo gli stessi diritti degli uomini. Noi stiamo vivendo questa fase di cambiamento, ma credo che i maggiori benefici saranno per le ragazze più piccole visto che si tratta di un processo molto lungo. Italia? Quando arrivò la prima convocazione non me lo aspettavo, quando il mister mi disse che dovevo prendere un altro aereo pensavo mi prendesse in giro. Anche se per pochi giorni è stata una bella esperienza allenarsi con la Nazionale maggiore. Europeo? Come si fa a non farci un pensierino”.