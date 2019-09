Inter Women, Sorbi: "Potremo toglierci molte soddisfazioni"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da InterTV, Attilio Sorbi, tecnico di Inter Women, parla della stagione che sta per partire anche per le ragazze nerazzurre. "Finora un bilancio positivo – ha detto Sorbi –. Avevo già avuto una grande impressione di queste ragazze fin dall'inizio e adesso posso confermarlo. Le nuove? Si sono integrate molto bene. Sono arrivate cinque straniere da cinque Paesi diversi per un totale di 14 ragazze straniere. Il gruppo si sta amalgamando giorno dopo giorno. Ora, dopo la pausa, ho visto un atteggiamento corretto".

Prima l'Hellas Verona, poi a breve Milan e Juventus.

"Dobbiamo arrivare all'impegno con l'Hellas Verona con serenità e volontà. Abbiamo qualità notevoli, l'unica cosa che non dobbiamo dimenticarci è quella di non sottovalutare mai nessuno. Serve moltissima umiltà. Derby e Juventus? Sì, ma ora pensiamo solo al Verona, guardiamo tappa dopo tappa".

Gli obiettivi della stagione?

"Proveremo ad essere tra le protagoniste, non saprei dire oggi cosa potremo fare. Ma sono convinto che ci potremo togliere molte soddisfazioni".