Inter Women, Sorbi: "Prestazione straordinaria. Perso per episodi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attilio Sorbi, tecnico dell’Inter Women, ha commentato così a Sky Sport il derby perso contro il Milan Femminile: “Penso che l’Inter debba fare il suo percorso e lo sta facendo. Le ragazze hanno fatto una prestazione straordinaria, sono andato negli spogliatoi per ringraziarle. Poi il calcio è frutto di episodi e alcuni sono andati verso il Milan. Brave loro che hanno vinto, ma non abbiamo demeritato. Sono ragazze che non hanno tanta esperienza e a volte spesso l’esperienza passa anche attraverso risultati negativi. Dispiace perché c’è stata una prestazione importante e per questo le ringrazio. Se questo è il nostro andamento riusciremo a toglierci delle soddisfazioni”; ha concluso.