Fonte: Fcinternews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter Women di Attilio Sorbi scalda i motori in vista dell'inizio del campionato previsto per la prossima settimana. Quest'oggi, la squadra nerazzurra ha superato la Novese per 8-1 nell'ultima amichevole pre-stagionale: doppiette per Eleonora Goldoni, Marta Pandini e Stefania Tarenzi, a segno anche Gloria Marinelli ed Ella Van Kerkhoven. Sabato prossimo, alle ore 15, prima di Serie A contro il Verona a Solbiate Arno.