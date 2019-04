Italdonne, a Reggio a caccia di risposte. Col cruccio infortuni in difesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pari contro la Polonia a Lublino, l’Italia femminile torna in campo questo pomeriggio a Reggio Emilia per sfidare l’Irlanda in un’altra tappa d’avvicinamento alla Coppa del Mondo di quest’estate in Francia. Un’altra squadra forte fisicamente per testare le nostre ragazze alle difficoltà che incontreranno in Francia (Australia, Brasile e Giamaica le avversarie del girone) e per sistemare alcuni problemi emersi nelle ultime amichevoli, in special modo contro Corea del Nord e Polonia.

Le azzurre nelle ultime uscite hanno sofferto molto le palle inattive (tre gol degli ultimi quattro sono arrivati in questo modo), pagando il gap fisico con le avversarie che fanno di questo uno dei punti di forza. Senza una centrale del calibro di Cecilia Salvai questo problema potrebbe anche aggravarsi e per questo bisogna trovare soluzioni che ci permettano di soffrire e concedere meno perché in Francia ogni errore di questo tipo potrebbe costare carissimo in vista del passaggio del turno, che è l’obiettivo delle azzurre. Anche in avanti qualche problema nelle ultime uscite si è visto con la squadra che costruisce tanto, ma realizza poco. Come sottolineato dalla ct Bertolini serve più pazienza nel trovare il varco giusto e maggiore cattiveria agonistica negli ultimi venti metri. Il potenziale offensivo del resto è di prim’ordine con l’allenatrice che può contare su diverse bocche da fuoco e la possibilità di variare più assetti a seconda anche dell’avversaria che si ha di fronte.

Nello stadio di casa, il “Città del Tricolore” di Reggio Emilia, Bertolini spera di avere le risposte che cerca dalle sue ragazze nell’ultimo test prima del ritiro pre-Mondiale. Di ritrovare quella squadra cattiva, cinica, in avanti che si è vista nel corso delle qualificazioni e di ritrovare certezze difensive dopo il pesante forfait di Salvai, una calciatrice non facile da sostituire per qualità tecniche e doti fisiche. La fortuna non ha neanche assistito troppo in questo senso l’Italia con Laura Fusetti del Milan, Alice Tortelli della Fiorentina e infine Francesca Vitale dell’Atalanta Mozzanica tutte infortunate. Anche contro l’Irlanda quindi non ci saranno alternative al duo Gama-Linari, che sarà quasi certamente la coppia titolare in Francia. Un peccato perché sarebbe stato un’ottima occasione per provare altre calciatrici e capire chi portare oltralpe questa estate. Ci saranno altre gare per farlo, dopo la fine del campionato, ma sarebbe già stato utile fare qualche prova in queste due amichevoli.