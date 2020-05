Italdonne, a settembre le sfide con Israele e Bosnia per l'Europeo d'Inghilterra

Il cammino dell'Italia femminile verso l'Europeo d'Inghilterra, che si giocherà nel 2022 anziché nel 2021, ripartirà a settembre con la doppia sfida contro Israele, in casa, e Bosnia, in trasferta. Come si legge sul sito ufficiale della competizione il 17 settembre le azzurre sfideranno le biancoazzurre israeliane, mente il 22 faranno visita alla nazionale dell'ex Jugoslavia. Il doppio confronto decisivo per il primo posto nel Girone B sarà invece in programma il 27 ottobre in Italia e l'1 dicembre in Danimarca. Al momento le azzurre sono avanti di tre punti rispetto alle scandinave che però hanno giocato una gara in meno.

Il calendario del Gruppo B

17 settembre 2020: Bosnia Erzegovina-Danimarca

17 settembre 2020: ITALIA-Israele

22 settembre 2020: Malta-Danimarca

22 settembre 2020: Bosnia Erzegovina-ITALIA

22 settembre 2020: Georgia-Israele

21 ottobre 2020: Danimarca-Israele

27 ottobre 2020: ITALIA-Danimarca

26 novembre 2020: Georgia-Malta

1° dicembre 2020: Israele-Malta

1° dicembre 2020: Danimarca-ITALIA

1° dicembre 2020: Georgia-Bosnia Erzegovina

Classifica: ITALIA 18 punti (gare disputate 6), Danimarca 15 (5), Bosnia Erzegovina 15 (7), Israele 4 (6), Malta 4 (7), Georgia 0 (7)