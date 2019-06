Italdonne, Bartoli: "Con il cuore abbiamo fatto innamorare gli italiani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Elisa Bartoli è intervenuta a Sky Sport dopo il successo dell'Italia femminile sulla Cina. Un 2-0 che è valso la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale: "Eravamo un po' troppo lunghe, non siamo riuscite a fare un buon palleggio. Siamo state brave a sfruttare subito le occasioni create, siamo state ciniche. Era importante vincere, per farlo bisogna anche saper soffrire.

Pericolo cartellino giallo?

"Oggi lo avevo in testa, non ne sono stata condizionata. Dovevamo portare a casa questa vittoria, sono felicissima".

Sei diventata insostituibile: come hai fatto a far cambiare idea al CT?

"Sono una che quando entra dà tutto quello che ha, lo trasmetto e cerco di farlo uscire. Gioco con il cuore come tutte, così abbiamo fatto innamorare gli italiani. Ho il cuore di Roma".

Siete tra le prime 8 del mondo. Cosa è cambiato dall'europeo?

"Abbiamo preso più consapevolezza, su noi stesse. Siamo in condizioni migliori a livello fisico, tecnico e tattico, stiamo crescendo e all'estero si nota".