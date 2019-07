Italdonne, Bartoli: "Non ci aspettavamo tutto questo entusiasmo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Elisa Bartoli, terzino della Roma Femminile, appena sbarcata a Fiumicino insieme alle compagne di Nazionale dopo l'avventura mondiale ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: "Il momento più emozionante? Tutto, le emozioni nelle partite, i tifosi, il pubblico. Non ci aspettavamo tutto questo entusiasmo, è stato tutto un sogno. L'accoglienza dei tifosi in aeroporto? Non me la aspettavo, ero convinta di scendere dall'aereo e tornare a casa (ride, ndr). Siamo molto felici. Cosa mi ha insegnato la CT Bertolini? Abbiamo giocato insieme, è stato un gruppo forte e unito. Quersta è stata la vera forza dell'Italia. Ora cercheremo di fare del nostro meglio, di coinvolgere sempre più persone e di far crescere il movimento. Questo è il nostro sogno, speriamo di riuscirci. Il professionismo? Arrivare tra le prime otto al mondo è stato un grande step, speriamo che questo dia all'Italia la voglia di entrare nel professionismo. Che campionato sarà il prossimo con la Roma? Vogliamo migliorare il nostro posizionamento e dare fastidio alle squadre più in alto in classifica".