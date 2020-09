Italdonne, Bertolini: "Contro la Bosnia servirà pazienza. Ma le ragazze sono cariche"

La ct Milena Bertolini ha parlato prima della partenza per la Bosnia dove domani l’Italia femminile sarà impegnata nella sfida contro le padrone di casa valida per le qualificazioni all’Europeo del 2022. “La Bosnia è una squadra brava a chiudersi, che difende con tantissime giocatrici e non concede spazi. Dovremo essere pazienti e molto concentrate, restando dentro alla partita fino all’ultimo minuto. - continua la ct come si legge sul sito della FIGC - Da qui in avanti tutte le partite che ci aspettano sono delle finali, le ragazze sono cariche e concentrate, consapevoli dell’importanza di questa gara e vogliose di tornare a indossare dopo tanto tempo la maglia azzurra”.