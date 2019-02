© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La ct dell'Italia femminile Milena Bertolini ha parlato dopo la vittoria di ieri sera contro il Galles elogiando le ragazze e volgendo lo sguardo alla prossima Cyprus Cup in programma fra un mese: “Le ragazze sono sta bravissime sono riuscite a battere un avversario forte in condizioni molto difficili. Sono felice per Ilaria Mauro, è una grande giocatrice ed è importante per noi poter contare su tante attaccanti forti. - conclude Bertolini come riporta il sito della FIGC - Cercheremo di far meglio dello scorso anno il torneo mi permetterà di vedere all’opera altre ragazze in vista della Fase finale del Mondiale”.