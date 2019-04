Italdonne, Bertolini: "Emozionata di giocare a Reggio Emilia, la mia città"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La ct dell’Italia femminile Milena Bertolini alla vigilia della sfida contro l’Irlanda di domani a Reggio Emilia non nasconde l’emozione di poter giocare nello stadio di casa una delle ultime gare di preparazione ai Mondiali: “Sono molto emozionata e felice di essere qui a giocare una delle ultime partite di preparazione al Mondiale. Da reggiana ho vissuto tutta la trafila del calcio femminile a Reggio Emilia, come giocatrice, come allenatrice e poi attraverso il mio impegno politico e sociale. Questa è una città che ha una grande tradizione per quanto riguarda il calcio femminile e abbiamo forse la calciatrice italiana più rappresentativa come Betty Vignotto. - continua Bertolini come riporta il sito della FIGC - L’idea che domani possano venire tanti bambini e tanti reggiani a vederci è per me motivo di grande soddisfazione. Questo test mi servirà per capire chi può far parte del gruppo che parteciperà al Mondiale. Affronteremo una squadra molto fisica, simile a quelle che saranno le nostre avversarie in Francia (Australia, Giamaica e Brasile, ndr) e cercheremo di giocare una grande partita”.