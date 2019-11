Italdonne, Bertolini: "Gara diversa dall'andata. Al Sud in missione"

© foto di Insidefoto/Image Sport

La ct dell’Italia Milena Bertolini alla vigilia della sfida contro la Georgia di domani a Benevento dove le azzurre dovranno continuare il cammino vincente verso l’Europeo: “Nella gara d’andata la squadra pagò la stanchezza mentale e fisica, non era facile ripartire dopo le energie spese ai Mondiali, ora la situazione è differente perché il campionato è entrato nel vivo e la condizione è nettamente migliorata. Anche per questo domani mi aspetto una grande prestazione contro una squadra che si chiuderà nella propria metà campo e sarà fondamentale avere pazienza e dare ritmo alle giocare. - continua Bertolini tornando anche sulle parole di Inzaghi - La stima che un grande personaggio come Inzaghi ha nei confronti dell’intero movimento è per noi motivo di orgoglio - ha dichiarato Bertolini - speriamo di regalare una bella vittoria a lui e a tutte le persone che domani verranno a fare il tifo per noi. Come ho già detto, essere tornati a giocare al sud è stato molto importante: la missione della Nazionale, oltre ad ottenere i risultati sul campo, deve essere quella di promuovere il calcio femminile in tutto il paese”.