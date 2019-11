Italdonne, Bertolini: "Ottimo approccio. Infortuni? Spero non siano seri"

© foto di Insidefoto/Image Sport

La ct dell’Italia femminile Milena Bertolini si dice soddisfatta nell’immediato dopo gara per il 6-0 inflitto alla Georgia: “Oggi le ragazze sono state brave, hanno approcciato bene alla gara e l’hanno sbloccata subito. Poi nella ripresa, sul 5-0, c’è stato un po' di rilassamento che è normale, ma non hanno mai smesso di giocare e cercare il gol. All’andata avevamo avuto delle difficoltà, ma anche la Danimarca aveva faticato, mentre oggi le ragazze hanno giocato un’ottima gara. Ora ci attende Malta, un’altra squadra determinata, chiusa e che agirà di rimessa. Servirà approcciare anche quella sfida come oggi perché se giochiamo così possiamo battere chiunque. - conclude Bertolini alla Rai parlando degli infortuni di Gama e Guagni – Questo è un gruppo da 23 calciatrici che sono tutte importante e all'altezza, finora si sono sempre fatte trovare pronte quando serviva. Speriamo che non sia nulla di grave, ma solo un affaticamento, ma siamo in 23 proprio per questo per sopperire a eventuali infortuni”.