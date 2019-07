© foto di www.imagephotoagency.it

Intercettata dalla stampa all’arrivo all’aeroporto di Fiumicino, la ct dell’Italia Femminile Milena Bertolini ha parlato così dell’esperienza al Mondiale di categoria per le azzurre: “Siamo molto sorprese, sapevamo che in Italia c’era affetto nei nostri confronti ma non ci aspettavamo assolutamente una accoglienza del genere. Ora ci auguriamo che tutto questo non finisca ma continui perché queste ragazze se lo meritano. L’immagine che porto con me da questo Mondiale? L’ingresso in campo delle ragazze contro l’Australia e il gol di Barbara Bonansea a tempo scaduto”, riporta Gazzetta.it.