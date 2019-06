Italdonne, Bertolini: "Tempi più corti? Con l'Australia non avremmo vinto"

"Le ragazze hanno meno forza degli uomini, il tema sicuramente esiste, ma va bene anche così", spiega la ct

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuta ai microfoni di Radio Anch’io la ct dell’Italia Milena Bertolini ha parlato dopo l’esordio vincente in Coppa del Mondo (2-1 all’Australia) rispondendo in maniere secca alle ipotesi di riduzione del tempo di gioco e delle misure dei campi per aumentare lo spettacolo: “Le ragazze hanno meno forza degli uomini, il tema sicuramente esiste, ma va bene anche così. - esordisce Bertolini – Come abbiamo visto ieri, e in generale nelle altre gare del Mondiale, il livello si è già alzato e si alzerà ulteriormente nelle prossime gare. Anche con misure grandi del campo da gioco si può fare un calcio spettacolare. Poi se la partita di ieri fosse durata meno non avremmo vinto”.

Quanto è soddisfatta di questo esordio?

"Ho fatto fatica a dormire come tutte le ragazza, è stata una partita molto dura contro una squadra come l'Australia forte e che ci ha messo in difficoltà. Abbiamo vissuto momenti di sofferenza contro una squadra di valore assoluto, ma ce l'aspettavamo. Le ragazze sono state brave a restare agganciate nei momenti difficili. La differenza l'ha fatta il gruppo e la sua compattezza. Ora però non dobbiamo farci ingannare dal risultato, ma essere realistiche. Stiamo crescendo, non siamo ancora a livello top perché le altre hanno investito, noi abbiamo in più conoscenze tecnico e tattiche".