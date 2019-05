Italdonne, Bonansea: "Il mio sogno è vincere e far innamorare gli italiani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante della Nazionale Barbara Bonansea ha parlato ai microfoni di Sky Sport degli obiettivi in vista della Coppa del Mondo in programma quest’estate in Francia: “Bisogna sognare in grande, il mio sogno è vincere. Vogliamo giocare bene e fare innamorare gli italiani che guardandoci sono certa inizieranno a seguirci sempre più. Il segreto di questa Nazionale è il gruppo, siamo unite e ci divertiamo assieme pur lavorando duramente. Questo può fare la differenza perché tutte le volte che ho vinto è perché facevo parte di un grande gruppo. - conclude Bonansea – Obiettivi? Io penso giorno dopo giorno, credo che serva sempre porsi nuovi obiettivi e lavorare per raggiungerli. Non bisogna mai fermarsi a pensare di essere arrivati”.