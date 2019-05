Italdonne, Bonansea: "Un grande gruppo che ai Mondiali divertirà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fra poco più di una settimana, il 9 giugno, l’Italia femminile scenderà in campo per l’esordio contro l’Australia ai Mondiali di Francia. A tal proposito La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’attaccante Barbara Bonansea che ha parlato di passato, presente e futuro: “Nemmeno io ho capito che ruolo faccio – esordisce la juventina sorridendo – Mi hanno insegnato a fare più ruoli, da piccolina ero esterno d’attacco, ma coi bimbi più grandi giocavo in difesa, mi piace partire da sinistra e accentrarmi, ma quest’anno ho fatto anche la trequartista e non è male”.

Poi spazio ai ricordi con la Nazionale e a quel gol al 90° contro il Portogallo che diede la certezza della qualificazione alla Coppa del Mondo dopo 20 anni d’assenza: “Non tanto la rete in sé, quanto l’abbraccio finale tra noi giocatrici in campo, quelle in panchina e anche in tribuna perché c’era solo una transenna a dividerci. Sensazione impagabile. Quella è la nostra Italia, un grande gruppo che ai Mondiali si divertirà”.

Inevitabile poi parlare della Francia: “Non abbiamo ancora approfondito lo studio delle nostre avversarie, ma le abbiamo viste. La Giamaica è un’incognita, ha corsa ed entusiasmo. Il Brasile tanta tecnica, l’Australia è fisicità ma ha anche gioco”.

Infine spazio al momento che sta vivendo il calcio femminile, alle problematiche che ancora si posta dietro come la mancanza di strutture e il fatto di non essere professioniste pur allenandosi come tali e infine alle differenze col calcio maschile: “Bisogna guardare al calcio femminile in modo diverso. Non siamo grosse come i maschi, non corriamo veloce come loro. Dunque se chi ci viene a vedere si aspetta partite come quelle rimane deluso”.