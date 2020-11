Italdonne, Cantore: "Alle bambole ho sempre preferito sporcarmi nel fango col pallone"

vedi letture

L’attaccante della Florentina San Gimignano Sofia Cantore intervistata dai canali ufficiali della FIGC ha parlato della sua prima convocazione con l’Italia maggiore rispondendo ad alcune domande su altre sue prime volte: “La prima volta avevo circa 5 anni. Il mio primo campo è stato quello delle elementari, ma a fare la calciatrice non ci ho mai pensato, è venuto tutto in maniera molto spontanea. I miei nonni mi hanno chiesto perché giocassi e io ho sempre detto che preferito sporcarmi di fango che giocare con le bambole. Ironie sul fatto che ero una femmina? Succedeva quando ero piccolina e giocavo coi ragazzi a sette. All’inizio erano tutti scettici perché ero una ragazzina, ma alla fine molti venivano a farmi i complimenti per come avevo giocato. La prima volta in nazionale? La prima volta è stata in Portogallo con l’Under 17. Ero piccolissima, è stato emozionante. Cucinare? Prima vivevamo insieme io, Glionna e Caruso e cucinava Arianna. L’anno scorso a Verona ho cominciato a fare qualcosa e piano piano sto imparando. L’estate del Mondiale siamo andate in Sardegna, ci siamo divertite un sacco e siamo riuscite anche a seguire le partite. Il primo gol in Serie A? Giocavo nella Juve ed entrai nella ripresa contro il Verona in trasferta segnando il mio primo gol in Serie A".