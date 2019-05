Italdonne, Cernoia: "Non ci poniamo limiti. Il gruppo è la nostra forza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La centrocampista dell’Italia femminile Valentina Cernoia ai microfoni di Sky Sport ha parlato della prossima Coppa del Mondo e degli obiettivi delle azzurre: “Non ci poniamo limiti e andiamo a questo grande evento con l’idea di fare tre punti gara dopo gara. Poi vedremo dove andremo a finire. Sogno di cantare l’inno abbracciata alle mie compagne e spero dopo l’infortunio di svoltare e sfruttare questa occasione come trampolino di lancio. - continua Cernoia – Il nostro punto di forza è l’unione del gruppo e su questo faremo leva per presentarci al meglio visto che per tutte noi sarà la prima volta in un Mondiale. Spero che diventi contagioso per le persone che sono accanto a noi e uno stimolo per tutte noi per andare lì e stupire tutti”.