Italdonne, Galli: "Orgogliosa di noi. L'affetto dell'Italia ci ha spinto fin qui"

© foto di Federico Pestellini/Panoramic/Inside/Ima

La centrocampista Aurora Galli ha parlato a caldo dopo la sconfitta contro l'Olanda e l'eliminazione della Coppa del Mondo elogiando le sue compagne: “La forza che ci ha spinto fino qui e che ci spingerà ancora è l’affetto del pubblico e degli italiani. Siamo a un punto di partenza e abbiamo la consapevolezza di poter ancora crescere e fare ancora meglio. Loro sono uscite fisicamente e tecnicamente nella ripresa, mentre noi abbiamo faticato anche per il caldo. Abbiamo provato a stringere i ranghi, ma non siamo riuscite a tenere la parità. Abbiamo giocato benissimo, forse nel primo tempo ci sarebbe servita un po' più di fortuna. Non rimprovero nulla alle mie compagne, sono orgogliosa della mia squadra”.