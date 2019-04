© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore e capitano dell’Italia femminile Sara Gama ha parlato nella conferenza di presentazione della sfida contro l’Irlanda in programma domani a Reggio Emilia, uno stadio dove ha giocato con la Nazionale nell’ultimo precedente (vittoria per 3-1 sull’Irlanda del Nord nell’aprile di tre anni fa): “C’ero e anche allora fummo accolte con grande calore. Ero qui anche in occasione della finale di Champions League, fu una festa incredibile davanti a migliaia di spettatori. - spiega Gama - Siamo contenti di giocare a Reggio Emilia e consapevoli che è una partita importante per noi e per la nostra Ct”.