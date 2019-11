Italdonne, Gama: "Spero che domani ci sia lo stesso pubblico di Palermo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il capitano dell’Italia femminile Sara Gama ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani a Benevento contro la Georgia, valida per le qualificazioni europee, spiegando che spera in un bis di Palermo dove il pubblico fu caloroso e diede una spinta a lei e le sue compagne: “Un mese fa a Palermo, nella prima partita del girone disputata in casa, la spinta dei tifosi ci ha dato una marcia in più. Speriamo che anche domani sia così. Siamo cariche e arriviamo preparate a questo doppio appuntamento”.