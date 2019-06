Italdonne, Giacinti: "Segnare ai Mondiale è qualcosa di incredibile"

© foto di Imago/Image Sport

Intervenuta in conferenza stampa a pochi giorni dalla vittoria negli ottavi di finale contro la Cina arrivata grazia anche a una sua rete Valentina Giacinti è tornata sulla scorsa gara: “Fare gol è sempre bello, farlo al Mondiale è qualcosa di incredibile. Quando ho visto la palla mi sono detta che dovevo buttarla dentro ed è difficile descrivere le emozioni che ho provato, il sorriso e il pianto. Nessuno si aspettava un’Italia così, stiamo vivendo un momento magico e non sto ancora realizzando quello che stiamo facendo. -continua l’attaccante azzurra come riporta il sito della FIGC - Siamo un po’ stanche, ma quest non vuol dire che non siamo motivate e che non abbiamo voglia di tornare in campo. La giornata di oggi ci servirà per staccare e recuperare le energie".

Spazio poi all’Olanda avversaria nei quarti di finale e al confronto con Vivianne Miedema: “È una delle attaccanti più forti al Mondo, ricordo di aver visto alla Tv il ritorno del play off, abbiamo voglia di riscatto e sarebbe un sogno farlo ai Quarti di finale del Mondiale. Stiamo studiando come gioca l’Olanda, è una squadra molto forte soprattutto in avanti, vogliamo trovare i loro punti deboli e cercheremo di capire come attaccarli".

Infine spazio all’esperienza negli USA con Seattle: “Volevo conoscere una nuova realtà, lì mi sono accorta che il calcio femminile era diverso dall’Italia. Ho conosciuto una famiglia americana che mi segue sempre e che sta da un mese qui in Francia. Dicono di avere solo me come figlia".