Italdonne, Giacinti: "Speravamo di giocare con Israele. Ma siamo già concentrate per la Bosnia"

Anche l’attaccante Valentina Giacinti ha parlato in conferenza stampa del rinvio della sfida contro Israele, in programma giovedì a Empoli, e della corsa verso l’Europeo del 2022: “Speravamo di giocare con Israele per ritrovare, dopo questa lunga pausa, i meccanismi di squadra – ha spiegato la calciatrice del Milan come riporta il sito della FIGC – ma siamo già concentrate sulle nostre prossime avversarie, ci stiamo preparando fisicamente e soprattutto mentalmente per farci trovare pronte e continuare a onorare questa maglia”.