Italdonne, Girelli sempre più insostituibile: 8 reti in sette gare di qualificazione a Euro '22

vedi letture

Cristiana Girelli è davvero la donna in più della Nazionale di Milena Bertolini. La numero 10 azzurra infatti anche questa sera è stata decisiva nella sfida con la Bosnia segnando una tripletta nel 5-0 finale, seppur macchiando – se così si può dire – la propria prestazione con un calcio di rigore (il secondo assegnato alle azzurre) fallito. Ma c’è molto di più, l’attaccante della Juventus Women finora è rimasta a secco solo una volta nelle qualificazioni a Euro 2022, contro Malta nella gara di ritorno finita 5-0 per le azzurre. Per il resto Girelli con la tripletta odierna sale così a quota otto reti in sette gare e si conferma sempre più bomber di questa Italia.