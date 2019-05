Italdonne, Giugliano: "Siamo un gruppo forte. In Francia senza paura"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La centrocampista dell’Italia femminile Manuela Giugliano ha parlato ai microfoni della FIGC dal ritiro di Brunico: “Noi siamo molto tranquille in vista del Mondiale. Siamo venute qui per continuare la nostra preparazione con il sorriso e la giusta determinazione e non vediamo l’ora ovviamente di iniziare. Stiamo lavorando bene e tanto per arrivare pronte in Francia, poi i risultati arriveranno. La nostra forza è il gruppo ci diano una mano tutte quante in campo e fuori. - conclude la calciatrice del Milan femminile - Il nostro primo obiettivo è passare la fase a gironi, poi il resto viene da se. Noi siamo tranquillissime, ci stiamo giocando un Mondiale e questa è la cosa più bella. Andremo in Francia per dire la nostra senza aver paura”.